Финал серии вечерних регат «Коммерсантъ» завершил сезон любительского яхтинга в Северной столице Каждый четверг с июня по сентябрь 2019 года жители и гости Северной столицы знакомились с парусным спортом в рамках любительской серии вечерних регат «Коммерсантъ», всего за сезон прошло 12 спортивных регат.

Организаторы любительского соревнования — Яхт-клуб Санкт-Петербурга и издательский дом «Коммерсантъ», генеральный партнер — «МегаФон», технический партнер — «М-Марин».

«Управление яхтой можно сравнить со швейцарскими часами, шестеренки которых, большие и маленькие, должны работать в унисон. Это потрясающе, когда каждый выигранный миллиметр помогает опередить яхту соперника на полкорпуса. Во время гонки мы периодически хватали друг друга за шиворот, чтобы не вывалиться за борт. В таких условиях стираются границы между руководителями и сотрудниками»,— прокомментировал генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян.

«Мы рады, что смогли открыть дорогу в яхтинг для более чем 200 участников нашей регаты,— рассказывает пиар-директор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, комментатор «Матч ТВ» Алексей Жиров.— При всех сложностях с погодой в Северной столице нам удалось провести 12 очень познавательных и спортивных событий. Уверен, что наши участники будут продолжать ходить под парусом и получать удовольствие от свободы, драйва и скорости, которые всегда сопровождают парусные гонки».

Парусная регата «Коммерсантъ» состоит не менее чем из трех гонок. Экипажи яхт под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов проходят определенную дистанцию, стремясь финишировать раньше соперников.

«Я думаю, что любой красивый бизнес сочетается с парусным спортом, красивые люди сочетаются с парусным спортом,— рассказывает генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» Максим Ефимов.— Мы очень довольны результатами этого года и рады, что все больше и больше людей подключаются к нашему проекту».

Гонки проходят на яхтах Beneteau Platu 25, экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией. Подробная информация на сайте Яхт-клуба Санкт-Петербурга.