В Кузнецке трое руководителей учреждений предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе

В Кузнецке трое должностных лиц управления культуры привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что руководители муниципальных учреждений культуры предоставили неполные сведения о своих доходах и доходах своих супругов, объектах недвижимости, банковских счетах.

Прокурор города внес представление начальнику управления. Также ответственность понес сотрудник кадровой службы управления культуры города – за ненадлежащую проверку достоверности сведений.

Иван Сергеев