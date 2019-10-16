Мэрия Новосибирска подала иск к застройщику на 77 млн рублей

В Октябрьский райсуд Новосибирска поступил иск мэрии о взыскании с директора компании-застройщика «Новокомстрой» Вячеслава Кана более 76,7 млн руб. в качестве имущественного вреда. Как сообщили в пресс-службе суда, исковое заявление принято к производству.

По материалам суда, в декабре 2013 года мэрия заключила с «Новокомстроем» десять муниципальных контрактов, по которым стройфирма обязывалась до конца 2015 года передать городской администрации 32 квартиры в возводящейся многоэтажке на улице Приморская. Но строительство жилого дома до сих пор не завершено, заявил истец, а квартиры ему не переданы. В 2016 году арбитраж расторг все контракты, взыскав с компании сумму неосновательного обогащения и убытки в 63,1 млн руб., а также 10,5 млн руб. неустойки с процентами. По данным мэрии, «Новокомстрой», находящийся в стадии ликвидации, до сих пор не погасил задолженность.

В мае 2019 года Ленинский райсуд Новосибирска вынес Вячеславу Кану приговор по делу о хищении более 72 млн руб. у участников долевого строительства жилого дома на улице Приморская. Главе «Новокомстроя» назначено четыре года в колонии общего режима.

О другом деле Вячеслава Кана читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Долевое соучастие»

Илья Галагуз