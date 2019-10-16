Завершились обыски в штабе Навального в Самаре

Завершились обыски в квартирах координатора самарского штаба Навального Егора Алашеева, его супруги и сотрудника штаба Евгения Трубченко. Также следственные мероприятия проходили и в самом помещении. Помимо этого сотрудницу штаба Марину Евдокимову допросили в Следственном комитете.

«Изъяли все, что можно было забрать. Представьте себе жизнь современного человека без техники, банковских карт и денег. Грустно, правда? Нас попросту обокрали, но запугать не удалось»,— говорится в сообщении штаба в соцсетях.

Егор Алашеев подтвердил “Ъ” эту информацию, добавив, что во время обыска также были изъяты документы. В настоящее время активисты продолжают работать в штабе. «Я думаю, успех подобного плана зависит от ответной реакции как самого штаба, так и общества в целом»,— рассказал “Ъ” Егор Алашеев.

Все массовые обыски начались 15 октября в 30 регионах России. СК РФ сообщают, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в ФБК.

Алена Смирнова