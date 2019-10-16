Дума ХМАО разрешила сельским депутатам не отчитываться о доходах

Депутаты сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры смогут не подавать декларации о доходах и имуществе. Такие изменения в региональный закон «О мерах по противодействию коррупции» приняла сегодня окружная дума. Нововведение касается тех народных избранников, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После своего назначения сельский депутат должен в течение четырех месяцев подать декларацию о доходах. В отчетный период подведения итогов депутат может не отчитываться, если он не совершал сделки на сумму более трех годовых зарплат, включая доход супруги. В таком случае сведения об отсутствии расходов направляются губернатору Наталье Комаровой, сообщается в пояснительной записке.

Новый закон также устанавливает альтернативные меры ответственности муниципальных депутатов за недостоверные или неполные сведения в декларациях. В пояснительной записке указано, что в таком случае народному избраннику может быть вынесено предупреждение, а также он может быть снят со своей должности.