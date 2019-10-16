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Фото: Оперативная съемка

В суде по делу экс-главы УКС Светланы Моравской дала показания представитель минстроя

В среду в Ленинском районном суде по делу бывшей руководительницу ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС) Светланы Моравской была допрошена сотрудница регионального министерства строительства Татьяна Опаркина.

Она вкратце рассказала о сделке по строительству берегоукрепления у села Рождествено, но не смогла ответить на уточняющие вопросы по ней адвокатов. Чиновница затруднилась уточнить обстоятельства совершения сделки по выполнению указанных работ. Поэтому суд решил продолжить допрос потерпевшей стороны на следующих заседаниях.

Женщина обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Светлана Моравская своей вины не признает.

Георгий Портнов


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