Из бюджета Кубани дополнительно выделили 1,5 млрд рублей на строительство соцобъектов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении дополнительных 1,5 млрд рублей на строительство в регионе двух школ, двух детских садов и спортивного комплекса.

Как сообщили в краевой администрации, возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в ближайшее время начнется на улице 70-летия Октября в Краснодаре. На эти цели направляется более 68 млн руб. Завершить строительство планируется к концу 2020 года. К 2021 году за 184 млн руб. будет построен детский сад на 190 мест в поселке Водники. Еще 155 млн руб. выделено на строительство садика на 200 мест в Западном районе Краснодара.

Кроме того, 385 млн руб. предусмотрено на строительство новой школы на 400 учеников в хуторе Новоукраинском Крымского района. Ее должны ввести в строй в будущем году. Еще одна школа на 1550 мест будет построена в 16-м микрорайоне Новороссийска. На эти цели направлено 882 млн руб. Ее открытие запланировано на 2021 год.

Василий Хитрых