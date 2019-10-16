В Екатеринбурге осуждена семья угонщиков, в которую входил полицейский

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Игорю Ушенину, его сыну Александру Ушенину и зятю экс-полицейскому Григорию Жеребцову. Они обвинялись в угоне четырех автомобилей с использованием электронного спецсредства. Как сообщили в прокуратуре региона, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах (ст. 158 УК РФ). В результате Игорь и Александр Ушенины приговорены к семи и восьми годам лишения свободы соответственно, Григорий Жеребцов — к шести годам в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступления совершались осенью 2017 года, тогда Григорий Жеребцов проходил службу в должности оперуполномоченного ОУР УМВД по Екатеринбургу. В сентябре 2017 года Игорь Ушенин приобрел устройство для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций — «код-граббер», и предложил своему сыну и зятю заняться угоном. «Схема хищения всегда использовалась одна и та же: в вечернее, либо ночное время обвиняемые приезжали к месту совершения преступления, выбирали автомобиль, отключали сигнализацию при помощи «код-граббера» и дистанционно запускали двигатель. После чего один из троих садился в похищаемый автомобиль и перегонял его в заранее арендованный гараж»,— сообщили следователи. В результате обвиняемые успели похитить в Екатеринбурге четыре автомобиля на общую сумму более 3,2 млн руб.

«В ходе совершения хищения пятого автомобиля отец и сын Ушенины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам»,— отметили в прокуратуре.

В ГУ МВД по Свердловской области заверили, что «нерадивого правоохранителя в кратчайший срок с позором уволили по отрицательным мотивам из системы МВД». «Отныне ему дорога в органы внутренних дел закрыта навсегда»,— подчеркнул руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.