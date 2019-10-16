В Нижнем Новгороде цены на хлеб оказались самыми низкими среди крупных городов России

Самые низкие цены на хлеб среди крупных российских городов зафиксированы в Нижнем Новгороде. Такие выводы содержатся в исследовании IT-компании «Эвотор», проведенном для «РИА Новости».

Средняя стоимость ржаного хлеба в Нижнем Новгороде составила 21 руб., средняя цена по России – 36 руб. За буханку нарезного батона в столице Приволжья, как и в Перми, в среднем платят 25-26 руб., в среднем по России – 29 руб. Дарницкий хлеб в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже стоит в среднем 17-18 руб., а в среднем по России – 26 руб.

В исследовании учитывались цены, действующие в сентябре. По сравнению с сентябрем прошлого года в среднем по России ржаной хлеб подорожал на 20%, Дарницкий – на 8%, нарезной батон и Бородинский – на 7%. Подешевел только пшеничный хлеб: средняя стоимость снизилась на 4% до 27 руб.