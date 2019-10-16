РЖД представили губернатору Прикамья концепцию реконструкции Перми II

Вчера губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с заместителем гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Как рассказали “Ъ-Прикамье” в пресс-службе Свердловской железной дороги, стороны обсудили концепцию реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II.

По информации СвЖд, на территории вокзала планируется создать многофункциональный центр, который объединит все виды общественного и железнодорожного транспорта. Предусмотрена реконструкция существующего здания железнодорожного вокзала и строительство нового автотерминала. Планируется также строительство высоких посадочных платформ и благоустройство прилегающей территории. В пресс-службе отметили, что при реконструкции будут использоваться элементы внешнего вида вокзала в начале XX века. Стоимость проекта в пресс-службе озвучить отказались, сославшись на то, что «проект еще не утвержден».

Напомним, в 2018 году депутаты регионального заксобрания поддержали инициативу краевых властей о выкупе имущественного комплекса у РЖД за счет бюджетных средств. На эти цели было выделено 800 млн руб. После этого краевые власти и РЖД подписали соглашение, закрепляющее целевое назначение этих денег на строительство транспортно-пересадочного узла Пермь II. Объект планируется построить к 2023 году.