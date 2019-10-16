Вузы Черноземья ухудшили результаты в рейтинге QS для стран Евразии с переходной экономикой

Опубликован ежегодный рейтинг университетов британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS) «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой». В него включены семь вузов из регионов Черноземья.

Практически все они снизили показатели по сравнению с прошлогодним ранжированием.

Первым среди вузов Черноземья в российской группе рейтинга-2020 расположился крупнейший в макрорегионе Воронежский госуниверситет (145 место, 130-е годом ранее). 167 строчку занимает Белгородский национальный исследовательский госуниверситет (группа 151-160 год назад).

Курский Юго-Западный госуниверситет и Тамбовский технический госуниверситет расположились в группе 251-300 (оба были в более высокой группе 201-250 в прошлом рейтинге).

В группе 301-350 находятся частный Воронежский институт высоких технологий (ранее не попадал в рейтинг) и Воронежский госуниверситет инженерных технологий (группа 251-300 в рейтинге-2019). Точно такое же место и динамику в ранжировании с прошлого года показал Белгородский технологический госуниверситет. Вузы Липецкой и Орловской областей в рейтинг не попали.

Всего составители рейтинга оценивали 568 вузов на предмет присутствия в интернете, доли сотрудников с ученой степенью и международного сотрудничества. В рейтинге лидирует, как и год назад, МГУ, на втором месте Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем — Новосибирский государственный университет.

Сергей Калашников