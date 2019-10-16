КамАЗ разработал снегоуборочную машину с удвоенной производительностью

КамАЗ вместе с ООО «Завод СпецАгрегат» разработал снегоуборочную машину, способную убирать до 3,5 тыс. тонн снега в час. Производительность автомобиля более чем в два раза выше производительности существующих российских аналогов, которые могут убирать до 1,6 тонн снега в час, отмечает пресс-служба набережночелнинского автопроизводителя.

Автомобиль был создан на базе полноприводного шасси КамАЗ-43118. Машина оборудована фрезернороторным снегоочистителем СФР-1 модели 103-СА. Спецтехника также способна отбросить снежную массу на расстояние до 50 м. Во время снегоуборочных работ машина двигается за счет гидропривода с бесступенчатым регулированием скорости, а в транспортном режиме передвигается за счёт штатного механического привода.

Автопроизводитель отмечает, что уже появились первые заказчики снегоуборочной машины. Ими оказались крупная газодобывающая компания и совместное российско-американское предприятие на Сахалине.

"Ъ-Казань"