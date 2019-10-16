Сотрудника Росрыболовства из Удмуртии будут судить за получение взятки

В Удмуртии в суд передано завершено расследование в отношении 45-летнего сотрудника Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Чиновник обвиняется в получении взятки в значительном размере и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по республике.

По данным следствия, обвиняемый занимал должность начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Удмуртии. 5 июня 2019 года в служебном кабинете он потребовал от предпринимателя ежемесячно передавать ему взятку в размере 25 тыс. руб. за покровительство его коммерческой деятельности по вылову рыбы на территории региона. В дальнейшем чиновник получил от предпринимателя взятку в общей сумме 100 тыс. руб.

13 августа он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России при получении очередной взятки в размере 50 тыс. руб. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. На его имущество наложен арест, в том числе автомобиль стоимостью 1,1 млн руб. и деньги в сумме 100 тыс. руб.

С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. За получение взятки в значительном размере предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.