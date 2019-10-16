ТЛК «Южноуральский» договорился о сотрудничестве с казахстанским производителем автомобильных кузовов

Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанским производителем кузовов для легковых автомобилей – ТОО «СарыаркаАвтопром». Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, документ был подписан в ходе визита южноуральской делегации в Костанай.

Соглашение предусматривает, что ТЛК будет оказывать услуги по ввозу продукции казахстанского производителя на территорию России.

Также во время визита были подписаны меморандумы о сотрудничестве между регионами в сферах физкультуры и спорта, информационных технологий. Кроме того, заключено трехстороннее соглашение между ММК, РЖД и Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным производственным объединением.