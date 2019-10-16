Новым Волго-Донским транспортным прокурором назначили Константина Юрченко

Еа должность Волго-Донского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры назначили советника юстиции Константин Юрченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Господин Юрченко родился в Ессентуках Ставропольского края. В 2006 году окончил Ростовский юридический институт МВД России.

В органах прокуратуры проходит службу с 2008 года. Последовательно занимал должности помощника прокурора Мясниковского района прокуратуры Ростовской области, старшего помощника прокурора Октябрьского района Ростова, прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства, прокурора первого отдела управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел, юстиции, ФСКН и МЧС прокуратуры Ростовской области.

С сентября 2013 года работал в Южной транспортной прокуратуре на должности прокурора отдела правовой статистики. В октябре 2015 года был назначен заместителем Волго-Донского транспортного прокурора.

Дарья Голякова