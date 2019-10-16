Дума Казани лишилась части депутатов из-за их перехода в Госсовет Татарстана

Городская дума Казани досрочно сложила полномочия семи депутатов, которые по итогам выборов в сентябре перешли на работу в Госсовет Татарстана. Это единороссы Илья Вольфсон, Нияз Гафиятуллин, Фанис Нурмухаметов, Дмитрий Солуянов и Марат Нуриев, а также член КПРФ Фадбир Сафин и представитель «Справедливой России» Альмир Михеев.

Также депутатского мандата был лишен Рафаэль Кантюков (сын экс-главы «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюков). Как сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, он подал заявление «о прекращении своих полномочий в связи с переходом на новую должность и переездом в другой регион».

Вакантные мандаты будут замещены по решению избиркома Казани.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"