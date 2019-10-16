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В Курганской области отменили противопожарный режим, который действовал полгода

В Курганской области отменили особый противопожарный режим, который действовал с 23 апреля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

По информации чрезвычайного ведомства, с начала года в Курганской области сгорело 25,6 тыс. га леса. Жителям региона с конца апреля было запрещено разводить огонь в лесах и полях. Когда устанавливалась жаркая погода, вводился полный запрет на посещение лесов. Однако за весну, лето и начало осени было составлено 148 протоколов за сжигание сухой листвы и травы.

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