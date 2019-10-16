В Москве завели дело на учительницу за жестокое обращение со школьниками

В Москве по подозрению в жестоком обращении с детьми была задержана учительница, сообщило МВД. Уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) возбуждено ОМВД России по Таганскому району после обращения матери одного из учеников школы.

«Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании ее несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас 41-летняя учительница освобождена под подписку о невыезде.

О том, почему проявления агрессии стало невозможно скрывать,— в материале “Ъ” «Учителя получили видеоурок».