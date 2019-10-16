В Ростове отключили воду из-за аварии на Северном водоводе

В ряде районов Ростова из-за аварии на Северном водоводе приостановлена подача холодной воды, сообщает пресс-служба администрации города. Восстановить водоснабжения планируют в среду, 16 октября, до 22:00.

По данным администрации, воду отключили в границах: ул. Вятская — пер. Днепровский — пр. 50 лет РСМ — ул. Дополнительная — СНТ «РСМ Товарищ» — мкр. «Темерник». Также воды нет в Суворовском и Левенцовском микрорайонах, в поселках Каратаево, Кумженский и Ленинаван, а также в ряде садовых товариществ.

В работах по устранению аварийной ситуации задействованы четыре бригады АО «Ростовводоканал» в составе 25 чел., 10 ед. техники. В администрации города создали оперативный штаб по устранению аварии на водоводе.

Кристина Федичкина