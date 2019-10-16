На Дону число госпитализированных с гриппом и ОРВИ увеличилось на 14%

В Ростовской области за неделю на 14% увеличилось число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

В целом с 7 по 13 октября в области зарегистрировано более 11,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, или 28,2 на 10 тыс. населения. Это на 29,5% ниже эпидемического порога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 3,2 тыс. случаев, или 28,6 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 32,4%.

В Роспотребнадзоре напоминают, что сейчас в регионе проводится предсезонная прививочная кампания. На 11 октября привито 33,6% населения.

Кристина Федичкина