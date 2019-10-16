Урожайность яблоневых садов на Ставрополье выросла на 20%

В Ставропольском крае в этом году собрали 9 тыс. т яблок сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. При этом урожайность яблоневых садов в крае выросла на 20%. Общая площадь под яблонями в регионе составляет 4,6 тыс. га . В регионе выращивают более 50 сортов яблок. Летние сорта занимают 13% всех площадей, осенние - 70%, зимние - 17%. Основные сорта Либерти, Флорина, Голден Раш, Голден Делишес, Голд Раш, Прикубанское, Ред Фри, Гала, Гренни Смит, Слава победителям и Вильямс Прайд.

«Одной из точек роста подотрасли является развитие суперинтенсивных садов, которые дают более 40 т яблок с гектара. Площадь садов суперинтенсивного типа в крае сегодня составляет более 250 га. Набирает обороты развитие суперинтенсивного садоводства в ЛПХ. В прошлом году в крае заложили 20 га суперинтенисивных садов, в этом -заложим еще столько же»,— передает пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

В целом на Ставрополье в этом году уже собрали более 70 тыс. т плодово-ягодной продукции. Ее выращиванием в регионе занимаются около 50 сельскохозяйственных организаций. Плодоводство наиболее развито в Георгиевском и Минераловодском городских округах, а также в Предгорном муниципальном районе. Плодоводство является одним из приоритетных направлений ставропольского АПК. До 2024 года в крае планируется ежегодно закладывать не менее 500 га молодых садов.

Дарья Голякова