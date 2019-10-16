В Татарстане расследуют дело о заложенной под автомобилем гранате

Управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело после того, как под днищем припаркованной машины Infinity в Лениногорске нашли гранату Ф-1, передает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, граната была обнаружена под автомобилем, припаркованном на улице Набережная накануне днем. За две недели до этого хозяин машины приехал в Лениногорск из Ростова-на-Дону по коммерческим делам. С ним были двое знакомых. Мужчины нашли гранату, когда садились в машину. Затем они обратились в правоохранительные органы.

Уголовное дело открыто по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» (по ч 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст.105 УК РФ). Гранату отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Татарстану. Следователи выясняют все детали инцидента.

"Ъ-Казань"