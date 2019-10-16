Абакан простился с погибшим мэром Николаем Булакиным

В драматическом театре имени Лермонтова в Абакане завершилась церемония прощания с мэром Николаем Булакиным, погибшим два дня назад в автомобильной аварии. Проститься с градоначальником пришли несколько тысяч человек.

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Отпевание господина Булакина прошло в храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены, его похоронят на кладбище при храме. «Для меня это был синоним стабильности, надежда и вера в то, что мы проснемся в городе и будем в нем жить. А сейчас что-то непонятное, все в слезах, спать не могу»,— рассказал телеканалу «Абакан 24» один из горожан. «Весь город осиротел»,— сказала другая местная жительница.

Николай Булакин погиб 14 октября в возрасте 66 лет. Автомобильная авария случилась днем на объездной дороге Минусинска в Красноярском крае. По информации краевого МВД, предположительно, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Господин Булакин возглавлял город на протяжении последних 24 лет.

О трагической гибели Николая Булакина читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэр Абакана не справился с управлением»

Юлия Сасевич