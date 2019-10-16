До конца этого года пермский долгострой на ул. Челюскинцев, 23, сдадут в эксплуатацию

Один из пермских проблемных объектов, по ул. Челюскинцев, 23 (2-я очередь), до конца этого года достроят и сдадут в эксплуатацию. Об этом сообщила замминистра строительства Фаина Минх на совещании рабочей группы при Общественной палате по решению проблем обманутых дольщиков. Стоимость завершения строительства объекта оценивается в 110 млн руб.

Как отметили в краевом минстрое, 19-этажный дом на ул. Челюскинцев, 23,— объект, который достраивают с использованием средств региональной господдержки. Дольщики организовали ЖСК, затем взяли заем в ПАИЖК. После сдачи объекта в эксплуатацию члены кооператива должны будут вернуть целевой заем. Членам ЖСК планируется компенсировать затраты на целевой паевой взнос.

Отметим, что в связи с изменениями федерального законодательства изменились и критерии отнесения недостроенного дома к проблемным объектам. Специально созданный федеральный фонд будет решать, выделять ли бюджетные деньги на завершение такого строения либо выдавать участникам строительства компенсации. По словам Фаины Минх, ходатайство о восстановлении прав участников строительства по долгострою на ул. Челюскинцев, 23, уже отправлено в федеральный фонд. Это значит, что фонд может принять решение о выделении средств на достройку этого дома.

Общая площадь недостроенного объекта на ул. Челюскинцев, 23, составляет 6,418 тыс. кв. м. В результате банкротства застройщика, компании «Пермгражданстрой», 114 дольщиков не смогли заехать в свои квартиры. Строительство дома прекратилось в 2014 году, тогда готовность второй очереди жилого комплекса составляла 62%. После организации ЖСК достройку объекта взяло на себя ПАИЖК, выступившее также заказчиком строительства.