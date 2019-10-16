В Казани с начала года зарегистрировалось менее 10 тысяч самозанятых

В Казани по итогам 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 9,6 тыс. самозанятых. Это составляет 29,7,% от общего числа самозанятых в Татарстане, сообщил заместитель главы городского исполкома Ильдар Шакиров. Согласно данным комитета, число самозанятых в Казани растет в последние месяцы очень низкими темпами — 1-1,5%.

Мэр Казани Ильсур Метшин заметил, что «зарегистрировали 10 тыс. самозанятых, но не зарегистрировали 100 тыс.»:«Еще 100 тыс. сидят и боятся, что зима наступит». Он призвал чиновников «думать, как их пригласить зарегистрироваться».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"