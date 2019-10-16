«Росморпорт» начал работы по углублению Дона

ФГУП «Росморпорт» приступило к углублению дна на перекате Донецкий реки Дон, сообщает пресс-служба компании. Работы по восстановлению судоходных глубин на перекате запланированы на десять лет. До 30 ноября планируется извлечь до 60 тыс. кубометров донного грунта.

«В результате ремонтного дноуглубления глубины на судоходном участке переката Донецкий будут доведены до навигационных значений 4 м, что обеспечит безопасность мореплавания и будет способствовать стабильному грузообороту морских портов Ростов-на-Дону и Азов», — сказано в сообщении. В компании отмечают, что восстановление глубин на Донецком перекате — только первый этап работы по сокращению количества участков, лимитирующих судоходство в морских портах Ростов-на Дону и Азов.

Весной этого года портовики Ростовской области жаловались, что участок реки от Аксая до Азовского моря не чистился от ила уже более 10 лет. Они винили в этом в том числе за бездействие «Росморпорт», сообщал сайт Donnews.ru.

Кристина Федичкина