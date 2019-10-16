В Ставрополе откроют семь детских садов за два года

В ближайшие два года в Ставрополе откроют семь детских садов, сообщает пресс-служба администрации города. Это создаст около 1,7 тыс. мест, в том числе 788 мест для детей ясельного возраста.

Так, в этом году стартовало строительство двух детсадов по ул. Тюльпановой и ул. Пирогова. Еще одно такое учреждение появится в 204-ом квартале до конца года.

В марте этого года в Ставрополе заработал детский сад №55 на 300 мест, а в начале сентября открылся детсад №30 на 160 мест. Половина групп в них отдана под ясли.

Дарья Голякова