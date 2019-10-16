Поступления в консолидированный бюджет Удмуртии увеличились на 7%

Поступления в консолидированный бюджет Удмуртии по итогам девяти месяцев 2019 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба УФНС по республике, они составили 44,7 млрд руб., или 26,6% от общего объема налоговых и неналоговых платежей с территории Удмуртии. В федеральный бюджет было мобилизовано 123,7 млрд руб., что на 8,3% больше показателей того же периода 2018 года.

Всего таким образом в бюджеты перечислено 168,4 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртской Республики, контролируемая ФНС России, сформировалась следующими налоговыми доходами: 17,3 млрд руб. по налогу на доходы физических лиц (или 38,6%); 15,46 млрд руб. по налогу на прибыль организаций (или 34,6%); 4,7 млрд руб. по налогам на имущество (или 10,6%); 3,75 млрд руб. по акцизам по подакцизным товарам (или 8,4%); 3,49 млрд руб. по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 7,8%).