«Обувь России» разместила облигации на 1,5 млрд рублей

ООО «Обувь России» (входит в ГК «Обувь России») разместило на Московской бирже трехлетние бонды в рамках программы биржевых облигаций. Номинальный объем размещения — 1,5 млрд руб,. говорится в сообщении компании. Выпуск включает 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Ставка — 12% годовых, размер купона — 74,79 руб. на одну облигацию.

По словам директора ГК «Обувь России» Антона Титова, компания является первым и единственным российским обувным ритейлером, реализующим облигационную программу. Он отметил, что в числе задач группы — диверсификация кредитного портфеля и увеличение доли долгосрочных обязательств.

Группа реализует облигационную программу с 2011 года. За это время она разместила бонды на общую сумму 7,7 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской бирже находятся два выпуска облигаций компании на общую сумму 2,5 млрд руб., уточняет «Обувь России».

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Оксана Павлова