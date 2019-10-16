Уфимское хлебообъединение «Восход» привлечет кредитную линию Сбербанка

АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» (входит в Сибирскую хлебную корпорацию) намерен привлечь возобновляемую кредитную линию Сбербанка. Сделка будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров 6 ноября, следует из материалов предприятия. Цели, объем кредита и его условия пока не уточняются. Договор с банком был заключен 13 сентября.

В 2018 году, как отмечается в годовом отчете «Восхода», предприятие привлекало кредит Сбербанка в размере 225 млн руб. на три года под 8,7% на пополнение оборотных средств. В залог банку было передано движимое и недвижимое имущество.

Уфимское хлебообъединение «Восход» объединяет три крупнейших уфимских хлебозавода — №2, 5 и 8, сеть фирменных магазинов, поставляет продукцию в 2,3 тыс. торговых точек. С 2002 года входит в в федеральный холдинг «Сибирская хлебная корпорация» (СХК) бизнесмена Дмитрия Терешкова, который напрямую владеет 57,88% акций уфимской группы. Выручка АО в 2018 году составила 1,07 млрд руб., чистая прибыль — 44,6 млн. В годовом отчете предприятие в числе приоритетов упоминает модернизацию оборудования и сокращение издержек производства.

Ирина Самойлова