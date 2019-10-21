— «Открытые инновации» традиционно проходят в Москве

— Безусловно, сегодня Москва является самым инновационным городом в России. Также наша столица входит в топ-50 инновационных городов мира и ее позиции в этом рейтинге из года в год улучшаются. Для того чтобы продолжать расти в этом направлении, Москва создала и продолжает укрупнять целую инновационную экосистему, способствующую развитию инновационной сферы в городе. Особенно сильны в Москве поддержка и развитие технологического предпринимательства — одного из важнейших направлений формирования и поддержания инвестиционной привлекательности любого региона. Технопарки, акселераторы, коворкинги, инкубаторы, специальные программы финансовой и нефинансовой поддержки — все эти составляющие необходимы для того, чтобы полноценно и всесторонне сопровождать развивающееся инновационное технологическое предпринимательство. Одно из ключевых звеньев в этой цепочке — наш форум «Открытые инновации». В рамках этого мероприятия московские инноваторы могут продемонстрировать инвесторам, представителям городских и федеральных властей, представителям индустриальных компаний и потенциальным потребителям своей продукции свои достижения, свои проекты, свои инновационные технологические решения. Как раз такие мероприятия наиболее эффективно формируют полноценные технологические сообщества, которые обязательно должны объединять предпринимателей, инвесторов и потребителей. Также именно «Открытые инновации» являются той самой площадкой, на которой можно громко заявить о существующих проблемах, потребностях, необходимых направлениях поддержки в различных видах деятельности и отраслях.