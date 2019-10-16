Ростуризм включил Татарстан в «Императорский маршрут» по местам пребывания семьи Николая II

Девять регионов России, в том числе и Татарстан, присоединились к историко-культурному туристскому проекту «Императорский маршрут». Соглашение подписали Ростуризм, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и представителями регионов, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, туристы смогут выбрать аккредитованного туроператора и посетить достопримечательности в регионах, которые связаны с жизнью последнего российского императора и его семьи. В частности, Казань упоминается среди городов, где в годы революции пострадали члены императорской семьи и их окружения: Проект планируется включить в маркетинговую стратегию продвижения регионов, финансирование на его продвижение будут выделять в рамках бюджета Ростуризма.

Первоначально участниками «Императорского маршрута» были десять регионов России: Санкт-Петербург, Москва, Московская, Тюменская, Свердловская, Омская, Томская, Псковская и Кировская области, а также Пермский край. Помимо Татарстана в этом году к проекту присоединились Крым, Брянская, Воронежская, Орловская области, Красноярский край, Кострома, Калуга, Ставрополье.

«Императорский маршрут» существует с 2011 года под эгидой Минкульта России совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

"Ъ-Казань"