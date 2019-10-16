В Сочи горной вершине присвоят имя советского разведчика Владимира Барковского

Городское собрание Сочи одобрили предложение о присвоении наименования «Владимир Барковский» географическому объекту – безымянной вершине высотой 2822 м в системе горного хребта Аишха, сообщила пресс-служба городского собрания. Вершина расположена на границе Мостовского района и города-курорта Сочи. С инициативой о присвоении имени географическому объекту вышло законодательное собрание Краснодарского края.

Владимир Барковский — советский разведчик, сотрудник резидентуры НКВД в Лондоне и резидентуры КГБ в Нью-Йорке. Полученная господином Барковским информация сыграла важную роль в создании атомного оружия в СССР. В 1996 году указом президента РФ за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, Владимиру Барковскому было присвоено звание Героя Российской Федерации. Ветеран разведки скончался в 2003 году в возрасте 89 лет.

Анна Перова, Краснодар