Суд отказал налоговикам в аресте банного комплекса на Луганской

Арбитражный суд Башкирии отказал межрайонной ИФНС №2 в ходатайстве об аресте здания банного комплекса на улице Луганской, 2 в Уфе. ИФНС просит признать банкротом владельца здания — АО «Центр отдыха Семейный», имеющего задолженность перед бюджетом в размере 620 тыс. руб. Основное заявление налоговиков суд рассмотрит 30 октября.

В качестве обеспечения ИФНС просила наложить арест на нежилое здание площадью 2,87 тыс. кв. м. Однако суд отказал, отметив, что истец не обосновал необходимость в таком обеспечении, не доказал, что это имущество принадлежит ответчику, а кроме того, не предоставил доказательств соразмерности этой меры сумме требований. Кадастровая стоимость трехэтажного здания, по данным публичной кадастровой карты, составляет 24,5 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, 100% акций АО «Центр отдыха Семейный» принадлежат мэрии Уфы, но в мэрии еще в 2017 году сообщали, что продали 80% акций предприятия за 30 млн руб. Покупатель при этом не уточнялся. В настоящее время в здании размещается офис компании «Уфаойл» (принадлежит Ринату Фаттахову), связанной с предпринимателем Рустемом Абдулмановым.

Ирина Самойлова