Кошелек или дом

Специальная рабочая группа при Общественной палате Пермского края утвердила «дорожную карту» решения проблем обманутых дольщиков. Благодаря недавним изменениям федерального законодательства критерии отнесения дома к проблемным объектам упростили. Специально созданный федеральный фонд будет решать, выделять ли бюджетные деньги на завершение такого строения, либо выдавать участникам строительства компенсации. Дольщики интересуются сроками рассмотрения заявлений в фонде и планом работы по каждому объекту.

Вчера участники рабочей группы при Общественной палате Пермского края утвердили «дорожную карту» по решению проблем обманутых дольщиков. При этом два года назад последовательность действий по завершению долгостроев уже была утверждена. Однако сейчас, в связи с изменениями федерального законодательства, снова возникла необходимость в утверждении такой «дорожной карты».

Как отметила замминистра строительства Пермского края Фаина Минх, в 2017 году члены Общественной палаты и власти решили, что обманутые дольщики будут создавать ЖСК и достраивать свои дома посредством займов у ПАИЖК и с помощью бюджетных субсидий. В 2017–2018 годах были сданы в эксплуатацию девять проблемных домов, и более 1 тыс. семей переехали в новое жилье. В этом году, с изменениями законодательства на федеральном уровне, критерии отнесения дома к проблемным объектам упростили.

Теперь долгострой является проблемным объектом, если более чем на полгода нарушены сроки его сдачи в эксплуатацию, а также если застройщик признан банкротом. По новым правилам в Пермском крае всего 59 строений имеют признаки долгостроев: у 38 незавершенных домов (2350 человек) застройщик признан банкротом, у 21 объекта (1843 человека) нарушены сроки строительства. Восстановить права обманутых дольщиков, по словам госпожи Минх, теперь можно двумя способами: достройкой объекта за счет бюджетных средств либо выплатой компенсации дольщикам, если достройка дома невозможна.

Примечательно, что по новому законодательству господдержку могут получить дольщики только тех объектов, по которым застройщики уже признаны банкротами. Таких объектов — 38. «В 14 домах дольщики уже создали ЖСК и передали объекты в кооператив.

Ходатайства о восстановлении прав пострадавших по четырем объектам (ул. Толмачева, 15; ул. Челюскинцев, 23; Первый Пермский микрорайон; ул. Екатерининская, 175) краевые власти уже передали в фонд защиты прав дольщиков. В ближайшее время в фонд направят информацию и по остальным долгостроям.

Как отметили в краевом минстрое, дом на ул. Челюскинцев, 23 (прежний застройщик — «Пермгражданстрой») — долгострой, который завершают с использованием региональной господдержки. До конца года объект планируется сдать в эксплуатацию. ЖСК взяло заем в ПАИЖК, однако компенсация на его достройку по федеральному законодательству пока не предоставляется. Пермский минстрой направит поправку в соответствующий федеральный закон, чтобы эту ситуацию изменить.

Дом на ул. Толмачева, 15 (прежний застройщик — «Стройсфера) — еще один объект, достройка которого находится сейчас на завершающей стадии, дом планируется сдать в 2021 году. Предварительная стоимость завершения работ в доме — 280 млн руб. Первый Пермский микрорайон является сложным объектом, комплекс состоит из 12 строений, предварительная стоимость завершения строительства составляет 850 млн руб. «Объект передан в ЖСК, работы по проектированию провели. Почти половина жилых помещений находится в собственности юридического лица. Считаем, что по экономическим соображениям надо выплатить дольщикам компенсации. Но это решение будет принимать кооператив»,— пояснила замминистра строительства. Отметим, что компенсации будут выплачиваться пострадавшим, если достройка объекта является более затратной.

Присутствовавшие на совещании пострадавшие участники строительства задавали вопросы. Так, дольщик дома по ул. Челюскинцев, 23, поинтересовалась, успеет ли до конца года федеральный фонд рассмотреть ходатайство краевых властей о компенсации затрат на достройку объекта. «В конце года дом сдадут, а если к этому времени наше заявление не рассмотрят, то мы не успеем получить компенсации, и на сумму займа набегут проценты»,— посетовала пострадавшая. Первый вице-премьер краевого правительства Михаил Сюткин пояснил, что срок рассмотрения ходатайства фондом не определен.

Дольщик дома по ул. Старцева, 143, спросил, с каких недостроенных объектов начнет свою работу федеральный фонд. Господин Сюткин ответил, что фонд уже работает, в течение октября организация принимает ходатайства региональных властей о восстановлении прав дольщиков. «На основе предложений фонд сформулирует систему работы. Что он сначала будет делать: отранжирует дома — достройка или возмещение гражданам. Исходя из этого, будет определена работа по каждому объекту. В течение четвертого квартала 2019 года появится большая ясность в этом вопросе»,— резюмировал вице-премьер.

Евгения Ахмедова