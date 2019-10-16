Международные инвесторы оценили «Уралкалий» выше ожиданий

«Уралкалий» закрыл книгу заявок на размещение пятилетних евробондов объемом $500 млн и ставкой купона 4%. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«„ВТБ Капитал“ выступил соорганизатором размещения пятилетних еврооблигаций „Уралкалия“ объемом $500 млн и доходностью 4%»,— пояснил он.

На пике объем книги заявок достиг более $1 млрд. Во время размещения поступило 90 заявок. Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых, добавил эксперт.

Андрей Соловьев отметил также, что в рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Спред (показатель, определяющий безрисковую стоимость денег.— прим. ТАСС), в свою очередь, составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций «Уралкалия».

Организаторами размещения также выступили J. P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.

В «Уралкалии» ситуацию не комментируют.