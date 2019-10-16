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Спикером думы Александровска стала директор гимназии

Председателем думы Александровского муниципального округа избрана депутат от КПРФ, директор МБОУ «Гимназия» Марина Зимина. По данным "Ъ-Прикамье", ее поддержали восемь депутатов, против высказались пятеро, еще двое народных избранников от голосования воздержались. Вопрос о выборе заместителя был перенесен на следующее заседание думы. Исполняющим обязанности главы муниципального округа назначена руководитель Александровского муниципального района Светлана Богатырева. Напомним, по итогам выборов в думу муниципального округа большинство мест в представительном органе получили кандидаты от КПРФ. Они победили в 9 из 15 одномандатных округов. «Единая Россия» получила четыре мандата, «Справедливая Россия» — два.

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