Рядом с горнолыжным центром «Солнечная долина» загорелся отель

В ночь с 15 на 16 октября рядом с территорией горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в Миассе загорелся трехэтажный деревянный коттедж. Судя по фотографиям, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел в одном из корпусов апарт-отеля Sunny Valley.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону, к моменту прибытия пожарных расчетов огнем были охвачены верхний этаж и кровля коттеджа, пламя распространялось по деревянным конструкциям. Людей внутри не было. Очаг возгорания удалось локализовать и потушить без вреда для находящихся по соседству строений. Пострадавших нет. Сотрудники чрезвычайного ведомства устанавливают причину пожара.