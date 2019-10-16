Дмитрий Черышев уволен с поста главного тренера ФК «Нижний Новгород»

Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отправлен в отставку. Такое решение принял Губернатор Нижегородской области.

Черышев родился в Горьком, играл во второй лиге чемпионата СССР за дзержинский «Химик», в первой лиге чемпионата СССР и в высшей лиге чемпионата России за горьковский «Локомотив». Став тренером, он успел поработать в «Волге» и сумел сохранить с командой место в элитном дивизионе по итогам сезона 2011-2012 годов. Работая в структурах мадридского «Реала», Черышев делал это во многом ради своего сына Дениса, ставшего одним из лидеров нынешней сборной России. После Чемпионата мира по футболу 2018 года Дмитрий Черышев возглавил ФК «Нижний Новгород» и вывел команду в стыковые матчи за право выхода в премьер-лигу, где его подопечные уступили в драматичной борьбе самарским «Крыльям Советов». В нынешнем сезоне ФК не блещет и, набрав 21 очко после 17 туров, находится на 11 месте турнирной таблицы ФНЛ. Из положительных моментов отметим выход в 1/8 Кубка России и победу над грозным «Краснодаром». При этом цель на сезон – выход в премьерку.

О роли личности Черышева в истории нижегородского футбола «КоммерсантуFM Нижний Новгород» рассказал спортивный обозреватель и футбольный пресс-атташе Руслан Зырянов.

Преемник Черышева Роберт Евдокимов – опытный наставник, но и в его карьере были как взлеты, так и падения. В 2016 году ему удалось вывести «Газовик» в премьер-лигу, но по итогам сезона команда снова вернулась в ФНЛ, где продолжила играть уже без Евдокимова. А из «Ротора» он был уволен после поражения от «Шинника», с которым нижегородцам предстоит сыграть в 1/8 Кубка России 30 ноября. Поэтому крещение огнем новый наставник нижегородской команды пройдет очень скоро.

Цель на сезон, по крайней мере пока, остается прежней – вывести «Нижний Новгород» в элитный дивизион. Однако Руслан Зырянов сомневается, что это возможно, если поменять только главного тренера, не проведя замен в менеджменте клуба.

Напомним, что Дмитрий и Денис Черышевы были в 2018 году послами Нижнего Новгорода как города-организатора Чемпионата мира по футболу.