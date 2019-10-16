«Магнит» переведет до 30% автопарка на среднетоннажные грузовики

Вторая по выручке в России продуктовая торговая сеть «Магнит» заявила, что планирует привлекать для доставки товаров в магазины, находящиеся до 100 км от распределительных центров, среднетоннажный транспорт. К 2023 году доля небольших грузовиков в структуре автопарка ритейлера может составить 25-30%.

Сообщается, что за счет этого компания планирует повысить доступность и свежесть товаров на полках магазинов, а также снизить транспортные расходы. В настоящее время более 90% собственного автопарка «Магнита» представляют крупнотоннажные автомобили от 20 тонн и выше. Это, по мнению руководства ритейлера, зачастую приводило к тому, что транспорт не всегда мог подъехать вплотную к магазинам для разгрузки товара. На этом «Магнит» терял не менее одного дня свежести продукции.

В настоящее время компания уже начала привлекать среднетоннажные грузовики (7-8 тонн). Они призваны постепенно полностью закрыть ежедневные поставки свежих и сухих продуктов в городах c высокой плотностью сети. Кроме того, за счет наемного транспорта «Магнит» также будет закрывать логистические потребности сети в «высокий сезон».

До конца года «Магнит» планирует привлечь около 500 среднетоннажных грузовиков по всей географии сети. Крупнотоннажные автомобили будут переориентированы на доставку в населенных пунктах с невысокой плотностью магазинов и магистральные поставки.

Василий Хитрых