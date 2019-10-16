В Саратове не собираются сносить «все гаражи»

Глава Саратова Михаил Исаев опроверг информацию о «тотальной вырубке» зеленых насаждений и санкциях для родителей, чьи дети отклонились от установленных для них маршрутов «дом-школа-дом». Об этом мэр написал в своем Instagram.

Он уточнил, что уже на протяжении некоторого времени для учащихся младших классов существуют утвержденные маршруты до школы и домой, но эта мера носит «рекомендательный характер». «О письменных уведомлениях о том, что ребенок изменил маршрут, речи не шло. Говорили лишь о том, что в случае если ребенок не посетит школу по каким-либо причинам или задержится, то родитель может сообщить об этом классному руководителю, например, по средствам сообщения в мессенджере, где создана группа класса», - уточнил господин Исаев.

Что касается вырубки деревьев и кустарника, то, по словам главы города, он лишь озвучил поручение «благоустроить те территории, которые в этом нуждаются». «Равно как никто не говорил и о сносе всех гаражей, а только о том, что их необходимо проинвентаризировать на предмет законности и после этого инициировать снос самовольным построек», - подытожил Михаил Исаев.

Марина Ковалева