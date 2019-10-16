Клиентов банков рассортируют по цветам

Вместо черного списка — черная метка. Бизнес скептически отнесся к идее Центробанка самостоятельно оценивать надежность компаний-клиентов кредитных организаций. Ранее регулятор представил платформу «Знай своего клиента», с помощью которой намерен поделить потребителей банковских услуг на три категории с разной степенью надзора. По замыслу ЦБ, система должна облегчить взаимодействие кредитных организаций и их клиентов. Так ли это? И какие риски в новом проекте увидел бизнес? Выяснял Григорий Колганов.

ЦБ хочет «раскрасить» бизнес в цвета светофора: компании из «зеленой зоны» — благонадежные, повышенного внимания не требуют. Операции юрлиц из «желтой зоны» стоит проверить постфактум, а вот фирмы из «красной зоны» надо отслеживать в режиме онлайн. Критериев оценки около сотни, среди них — участие компаний в сомнительных операциях и налоговые и репутационные риски. Но присутствуют и засекреченные признаки, о которых почти никто не знает. Устроит ли бизнесменов такой подход?

Гендиректор инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин однажды столкнулся с безжалостным российским комплаенсом. После покупки актива крупный госбанк потребовал от него доказать, что сделка чистая, для чего понадобились конфиденциальные документы. Если бы платформа ЦБ уже работала, проблема бы наверняка решилась сама собой, рассуждает Хохрин, но риски новой системы все же слишком высоки: «Предположим, мне заблокировали счет в одном из банков. Это накладывает ограничение на открытие счетов в других банках, но полностью мне это не закрывает возможности.

Теперь представим ситуацию, что попадание в какой-то там “красный список” произошло по линии Банка России. Ни с кем договориться нельзя в этом случае.

И это меня по-настоящему пугает. Блокировки будут иметь для компании фатальный характер».

О том, как регулятор вычеркивает бизнес из черного списка, хорошо говорит свежая статистика: почти 500 финансистов и банкиров попросили восстановить их деловую репутацию, но положительного ответа дождались менее 200 из них.

Но в случае с новой платформой Центробанк уверяет, что в «красную» и «желтую» зоны попадут не более 2% всех клиентов банков. Однако председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансовой политике Владимир Гамза в этом сомневается: «Они, может быть, дают такие оценки только для того, чтобы не пугать народ. У многих предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, достаточно много проблем, среди которых долги, очень низкая капитализация, и не понятно, кто у них бенефициары. Я думаю, что в районе 15-20% компаний при первой оценке окажется в “красной” и “желтой” зонах».

Собеседники “Ъ FM” из банков еще менее оптимистичны в оценках: каждый третий их корпоративный клиент может испытать трудности на старте проекта ЦБ. Возможно, это не такая уж высокая цена за единый и прозрачный механизм оценки надежности клиентов кредитных организаций?

Но кто сказал, что регулятор справится с этой задачей лучше, удивляется сооснователь мебельной фабрики Mr.Doors Максим Валецкий. Он считает, что вскоре после запуска платформы бизнес начнет отказываться от услуг банков: «Вот я хожу с серьгой в ухе и с татуировками. Не знаю, я надежный клиент или ненадежный? Тут будет та же самая история. Банки и так знают своих клиентов. Никто сейчас из банка в банк не бегает, все работают с банками годами. Добавляется следующий уровень формального подхода ЦБ, и просто в какой-то момент расчеты будут уходить из банков в какие-нибудь финтех-организации».

К новому проекту ЦБ еще много вопросов: будет ли информация о клиентах рекомендательной или обязательной к исполнению? В какую категорию попадут по умолчанию новые юрлица? И главное — возьмет ли на себя регулятор юридические последствия в случае, когда его фильтр не сработает, или продолжит наказывать банки за такие ошибки?

Как непрофессиональных инвесторов поделят на категории Читать далее

Создавать новую платформу ЦБ планирует вместе с банками и производителями специального программного обеспечения. Решение уже протестировано в Сбербанке. Там не ответили на запрос “Ъ FM” о результатах эксперимента.