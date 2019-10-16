Издержки меняют на преференции

Для компаний и граждан, оказавшихся под санкциями, напишут отдельные законы. Минфин предложил выделить таких граждан и предприятия в особую группу. Предполагается, что они получат специальные меры поддержки. Какие конкретно, не сообщается. В министерстве финансов рассказали “Ъ FM”, что это будут нормы валютного регулирования и контроля, а также раскрытия информации. Что именно могут получить предприятия, попавшие под санкции? И какие риски это несет для остального бизнеса? Разбирался Александр Рассохин.

За пять с половиной лет под ограничения Белого дома попали около 800 российских граждан и компаний, что означает блокировку их активов в США и запрет для американцев вести бизнес с этими предприятиями. Власти оказывали поддержку пострадавшим от ограничений и раньше: разрешили не раскрывать данные о руководстве, активах, контрагентах, а владельцы организаций получили льготы по кредитам.

Теперь же Минфин предлагает выделить фигурантов санкционных списков в отдельную категорию и применять к ним «специальные положения законодательства». Меры эти оправданы, не сомневается президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: «Безусловно, поскольку за многими компаниями, которые находятся сегодня в списках Минфина США, закреплено большое количество и рабочих мест, и доходная база регионов, тут не обойтись без специальных мер по их поддержке».

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Что конкретно получат фигуранты санкционных списков — до конца непонятно, механизм не прописан, формулировки Минфина расплывчаты. Для «специальной категории» будут действовать особые правила в сфере валютного регулирования и контроля, а также раскрытия информации, рассказали в министерстве и уточнили, что выдача преференций — не цель поправок.

Однако послабления все же будут, уверена вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Вопрос в том, какие именно? Это могут быть льготы, снижение налогов или, например, преференции при участии в торгах, что вряд ли понравится остальному бизнесу: «Когда государство начинает так активно вмешиваться, создавая льготы и преференции, весь остальной бизнес попадает в заведомо неравные условия.

Если на общих рынках начинают использовать эти преференции, то это нарушение баланса.

Если государство предоставило одним особые условия, всем остальным можно просто искать другую сферу деятельности».

Минпромторг уже предлагал выделить для санкционных компаний эксклюзивные права при госзакупках, а тот же Минфин планирует значительно ослабить валютный контроль.

Если преференции будут весомыми, многие компании также захотят их получить, предполагает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев: «Может оказаться, что преференции перекроют все санкционные издержки, которые порой только потенциальны, и в результате эти компании могут оказаться в выигрыше.

Как бы тут не началось соревнование среди компаний, чтобы попасть под санкции и потом получить мощную государственную поддержку».

Еще в прошлом году обсуждалась идея введения уголовной ответственности за отказ сотрудничать с компаниями, попавшими под санкции. Возможно, власти вернутся к этому предложению, не исключает управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан: «Наши контрагенты вынуждены будут по закону внутри страны работать с санкционными компаниями, а значит, не смогут работать с компаниями международными. Это фактически убьет всю нашу возможность нормальной экспортно-импортной работы. Но как бы делая добро компаниям под санкциями, мы разрушим все остальное. Речь шла о преследовании тех, кто отказывается работать с санкционными компаниями, и это очень опасно. Больная овца заражает стадо».

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Очевидно, что средства на поддержку компаний вновь выделят из федерального бюджета. Впрочем, о каких суммах может идти речь — неизвестно. Как сообщили в Минфине, проект постановления находится на стадии разработки. Составлять список граждан и компаний, попавших под санкции, будет правительство. Решение о том, будет ли он общедоступным, пока не принято, уточнили в Минфине.