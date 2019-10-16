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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Производство вина на Кубани снизилось на 3,8%

За восемь месяцев текущего года в Краснодарском крае было произведено 10,34 млн дал вина, что на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом производство игристых и шампанских вин в регионе увеличилось на 21,1% (3,2 млн дал), производство плодовых вин – на 13,7%, производство ликерных вин – в 11 раз (с 5 до 55 тысяч дал). Данная информация опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Уточняется, что Кубань занимает почти 44% рынка винодельческой продукции в России. На втором месте находится Республика Крым (4,06 млн дал вина), на третьем. Третьем – Ставропольский край (3,63 млн дал).

Василий Хитрых


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