Госдолг Удмуртии остался на уровне 46,56 млрд рублей

На 1 октября 2019 года государственный долг Удмуртии не изменился по сравнению с началом сентября и составил 46 млрд 564 млн руб, сообщает пресс-служба министерства финансов республики. С начала года его размер уменьшился на 450 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года госдолг сократился на 1 млрд 472 млн руб.

Бюджетные кредиты из федерального бюджета на 1 октября 2019 года составляют 55% от объема госдолга, кредиты, полученные в банках, — 29%. В сентябре было погашено 20% номинала облигаций выпуска 2015 года. С начала года обязательства по ценным бумагам сократились на 600 млн руб.

Расходы на обслуживание государственного долга за 9 месяцев составили 1 млрд 616,9 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 81,5 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.