В Сочи безымянной горной вершине дали имя советского разведчика

Во вторник, 15 октября, депутаты Городского Собрания Сочи приняли решение о присвоении наименования новому географическому объекту. Безымянная вершина высотой 2822,4 м над уровнем море на границе курорта и Мостовского района, входящая в систему горного хребта Аишха, теперь называется «Владимир Барковский».

В пресс-службе городского парламента пояснили, что данное решение принято в соответствии с обращением депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.

По хребту Аишха проходи граница Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. Хребет сложен породами юрского периода: сланцами, песчанниками, конгломиратами, диоритами, порфиритами, гранитами. Северные склоны горы скальные, южные покрыты альпийскими лугами.

Владимир Барковский — советский разведчик, Герой Российской Федерации. В конце 1940 года был направлен на работу в Великобританию сотрудником лондонской резидентуры под прикрытием должности атташе посольства. Завербовал в Лондоне ряд ценных источников, в том числе и среди английских ученых, непосредственно занимавшихся разработкой атомного оружия. Полученная Владимиром Барковским информация сыграла важную роль в создании атомного оружия в СССР.

Дмитрий Михеенко