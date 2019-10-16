Товарооборот между предприятиями Татарстана и «Газпромом» вырос до 104,5 млрд рублей

За последние пять лет товарооборот между предприятиями Татарстана и ПАО «Газпром» вырос с 73 млрд руб. до 104,5 млрд руб. в год. Об этом на совещании, посвященном перспективным направлениям развития сотрудничества между «Газпромом» и промышленным сектором республики, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.В мероприятии также принял участие зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

По словам господина Минниханова, за счет стабильных поставок газа в республике реализуются проекты предприятий Камского кластера, ГК «Татнефть» и «ТАИФ», а также резидентов особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис». Кроме того, «благодаря поддержке «Газпрома» в Татарстане появился ИТ-город Иннополис», сказал президент Татарстана.

Господин Минниханов добавил, что за последние шесть лет в республике вдвое выросло число газозаправочных станций, парк автотехники, работающей на сжатом газе, вырос до 6,3 тыс. единиц. При этом в Татарстане планируют довести ежегодную реализацию газомоторного топлива до 50 млн куб. м, уточнил президент республики.

"Ъ-Казань"