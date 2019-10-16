45 проектов из Удмуртии получили президентские гранты на 49,7 млн рублей

45 проектов из Удмуртии стали победителями второго конкурса президентских грантов 2019 года. Победили проекты из пяти городов и 11 районов Удмуртии на общую сумму 49,7 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как сообщила генеральный директор Фонда «Сообщество» Евгения Ладыжец, на второй конкурс президентских грантов в 2019 году от Удмуртии было представлено 149 проектов. Все проекты допущены до независимой экспертизы.

Наиболее крупные гранты получили следующие организации благотворительный фонд «Мирабель мир-детям» из Ижевска — 3,68 млн руб., почти по 3 млн руб. получили Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов города Ижевска, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Удмуртская организация Российского союза молодежи, АНО «Детская эстрадная студия «Дельфин», Фонд развития социального туризма и иппотерапии «Валтау» и Футбольный клуб инвалидов «Зенит».