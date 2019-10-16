Из Кольцово запустят первый прямой рейс в Алма-Ату

«Уральские авиалинии» с 22 декабря начнут выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Алма-Ату на самолете Airbus A320 вместимостью 156 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба Кольцово, рейсы из Екатеринбурга будут выполняться по пятницам и воскресеньям в 22:00, из Алма-Аты – по понедельникам и субботам в 07:15 местного времени. Время в пути составит 2 часа 55 минут.

Сейчас из Екатеринбурга есть ежедневные рейсы в столицу Казахстана Нур-Султан. Пассажиропоток на этом направлении по итогам трех кварталов 2019 года превысил 35 тыс. пассажиров.