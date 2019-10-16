Владелец компании «Руслада» погиб в ДТП в Челябинской области

Челябинский предприниматель, владелец кондитерской компании «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в дорожной аварии. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, авария произошла 15 октября в 13:50 на 24 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП 69-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.